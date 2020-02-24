Ankara'da 17,5 kilogram eroin ele geçirildiği operasyonda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 17,5 kilogram eroin ele geçirildiği operasyonda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da 17,5 kilogram eroin ele geçirildiği operasyonda bir kişi tutuklandı

21 dakika önce

Mamak ilçesinde iki ayrı operasyonda ele geçirilen 17,5 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Ankara'da 17,5 kilogram eroin ele geçirildiği operasyonda bir kişi tutuklandı, System.String[]

Mamak ilçesinde iki ayrı operasyonda ele geçirilen 17,5 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak ilçesinde eş zamanlı iki ayrı operasyon düzenledi.

Aramalarda, paketlenerek satışa hazır hale getirilen toplam 17,5 kilogram eroin ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 08:12 Kaynak: AA
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