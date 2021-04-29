Ankara'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama' başladı - Son Dakika

Ankara'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama' başladı

29.04.2021 21:03
Ankara'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama' başladı, System.String[]

ANKARA'da, 17 gün sürecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

ANKARA'da, 17 gün sürecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama öncesinde megafonlarla vatandaşlara anonslar yapan polis ekipleri, kontrol noktalarında denetimlere başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, İçişleri Bakanlığı'nın detaylarını bildirdiği 17 günlük tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması, saat 19.00'da tüm yurtta başladı. Ankara'da kısıtlama öncesinde yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Kontrol noktalarında görev alan polis ekipleri, kısıtlamaya dakikalar kala anonslar yaparak vatandaşları kurallara uymaya davet etti. Yasağın başlamasıyla beraber ekipler, denetimlere başladı. Kısıtlamadan muaf olduklarını belirten belgeleri gösteremeyen kişilere İl Umumi Hıfzıssıhha Kararları'na muhalefetten cezai işlem uygulandı.


Ankara'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama' başladı
Ankara'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama' başladı
Ankara'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama' başladı
Ankara'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama' başladı
Ankara'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama' başladı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 17 günlük 'tam zamanlı kısıtlama' başladı - Son Dakika


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