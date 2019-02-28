Ankara'da 17'inci Kattan Düşen İnşaat İşçisi Öldü
31 dakika önce
Ankara'da 17'inci kattan düşen inşaat işçisi öldüANKARA'da 30 katlı apartmanın inşaatında çalışan Kenan Boztaş (32), 17'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi.
Ankara
'da 17'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü
ANKARA'da 30 katlı apartmanın inşaatında çalışan Kenan Boztaş (32), 17'nci kattan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Çankaya
ilçesindeki Büyükesat Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. 30 katlı apartmanın inşaatında çalışan sıvacı Kenan Boztaş, 17'nci katta dış kısımda iskelede sıva yaparken binaya geçmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden Boztaş, şere düştü. Evli ve 3 çocuk babası Boztaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
İnşaat işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Boztaş'ın ölüm haberini alan yakınları da olay yerine akın etti. Boztaş'ın cenazesi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu
morgunu kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:07 Kaynak: DHA
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