Ankara'da 17 kilo 700 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 17 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

14.03.2022 16:20
Ankara'da 17 kilo 700 gram eroin ele geçirildi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 17 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 17 kilo 700 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu temin ve ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine Keçiören ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 17 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Ankara, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 17 kilo 700 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 17 kilo 700 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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