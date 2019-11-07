Son Dakika Haberleri: Ankara'da 17 kişi DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 17 kişi DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ankara'da 17 kişi DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

7 saat önce

Ankara'da 17 kişi DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ankara'da 17 kişi DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı., System.String[]

Ankara'da 17 kişi DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
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