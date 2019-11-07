Ankara 'da 17 kişi DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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