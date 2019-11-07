Ankara'da 17 kişi DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.
7 saat önce
Ankara'da 17 kişi DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
Ankara'da 17 kişi DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. - ANKARA
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