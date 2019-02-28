Son Dakika Haberleri: Ankara'da 17'nci Kattan Düşen İnşaat İşçisi Öldü

Ankara'da 17'nci Kattan Düşen İnşaat İşçisi Öldü

22 dakika önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 30 katlı apartmanın inşaatında çalışan Kenan Boztaş (32), 17'nci kattaki iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.

Ankara'da 17'nci Kattan Düşen İnşaat İşçisi Öldü, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 30 katlı apartmanın inşaatında çalışan Kenan Boztaş (32), 17'nci kattaki iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Büyükesat Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. 30 katlı apartmanın inşaatında çalışan sıvacı Kenan Boztaş, 17'nci katta dış kısımdaki iskelede sıva yaparken binaya geçmek istedi. İddiaya göre bu sırada dengesini kaybeden Boztaş, düştü. Evli ve 3 çocuk babası Boztaş'ı yerde haraketsiz halde gören diğer inşaat işçileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, Boztaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Boztaş'ın yakınları olay yerine akın etti. Boztaş'ın cansız bedeni polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morgunu kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:15 Kaynak: DHA

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