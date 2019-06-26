Son Dakika Haberleri: Ankara'da 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ankara'da 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

1 saat önce

Ankara'da 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 1 yaralıANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarparak yaralandı.

Ankara'da 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 1 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü park halindeki otomobile çarparak yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Destek Sokak'ta meydana geldi. Hakan T. kontrolündeki 06 BFM 193 plakalı motosiklet, Destek Sokak üzerinde park halinde olan 06 ZBT 49 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Hakan T. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaparak ambulans ile hastaneye sevk etti.
Görgü tanıklarının iddiasına göre, bir otomobil aynı istikamette ilerleyen motosikleti sıkıştırdı. Daha sonra motosiklet sürücüsü de kontrolünü kaybederek park halindeki bir başka otomobile çarptı. Yaralı motosiklet sürücüsünün bacağını hissetmediğini ve hastaneye kaldırıldığını iddia eden bir vatandaş ise motosikleti sıkıştıran otomobilin aydınlatma lambalarının yanmadığını belirtti. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Ankara'da 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:12 Kaynak: İHA
Plevne Mahallesi, Sincan, Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Belgeselde görüp hobi olarak başladığı teraryumlar, mesleği oldu Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti Futbolcu Joao Maleck karıştığı trafik kazasında, kendi düğününe giden çiftin ölümüne sebep oldu Fethiye'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 03:18:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]