Ankara'da 17 yaşındaki sürücü kaza yaptı: 1 yaralı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde 17 yaşındaki şahsın kullandığı motosiklet, park halindeki otomobile çarptı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:42 Kaynak: İHA
'nın Sincan
ilçesinde 17 yaşındaki şahsın kullandığı motosiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada ehliyetsiz sürücü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Plevne Mahallesi
Destek Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.T. (17) kontrolündeki 06 BFM 193 plakalı motosiklet, Destek Sokak üzerinde park halinde olan 06 ZBT 49 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü H.T. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye sevk etti.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA
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