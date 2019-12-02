Son Dakika Haberleri: Ankara'da 170 bin 110 dekar arazi sulandı
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Ankara'da 170 bin 110 dekar arazi sulandı

6 saat önce

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara genelinde 22 Nisan-1 Ekim dönemini kapsayan sulama sezonunda 170 bin 110 dekar tarım arazisinin sulandığını bildirdi.

Ankara'da 170 bin 110 dekar arazi sulandı, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara genelinde 22 Nisan-1 Ekim dönemini kapsayan sulama sezonunda 170 bin 110 dekar tarım arazisinin sulandığını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği belirtildi.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının minimum seviyeye indirildiği ifade edilen açıklamada, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda yüzde 65 su tasarrufu sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama sistemleriyle kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda yoksulluğun azaldığını ve göçlerin önlendiğini vurguladı.

Bu kapsamda Ankara'da 22 Nisan'da başlayan sulama sezonun 1 Ekim'de tamamlandığını belirten Aydın, "Bu yıl Ankara genelinde toplam 170 bin 110 dekar tarım arazisi sulandı. Ankara'da yapılan sulu tarım sayesinde 2019 yılı birim fiyatlarıyla ülkemiz ekonomisine 119 milyon lira katkı sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, tarım arazilerinin suya kavuşması, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşması ve sulamada tasarruf sağlanması doğrultusunda çalıştıklarını kaydetti.

Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:18 Kaynak: AA
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