Ankara'da 18 gündür kayıp olan kadın için su kuyularında arama yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 18 gündür kayıp olan kadın için su kuyularında arama yapıldı - Son Dakika

Ankara'da 18 gündür kayıp olan kadın için su kuyularında arama yapıldı

17 dakika önce

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, 16 Şubat günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Fatma Uykun'u (61) arama çalışmaları sürüyor.

Ankara'da 18 gündür kayıp olan kadın için su kuyularında arama yapıldı, System.String[]

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, 16 Şubat günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Fatma Uykun'u (61) arama çalışmaları sürüyor. Bugün, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timlerince, Eymir Mahallesi'ndeki su kuyularında ve gölette arama çalışmaları yapıldı.

Olay, 16 Şubat Pazar günü Nallıhan ilçesine bağlı Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Uykun, bir daha eve dönmedi. Uykun'un telaşlanan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede vatandaşlarla birlikte arama yapan ekipler, Uykun'a ulaşamayınca AKUT ve AFAD ekiplerine haber verildi. Ekipler, mahallede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Aradan geçen 18 günün ardından Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK) Timlerince, Eymir Mahallesi'ndeki su kuyularında ve gölette arama çalışmaları yapıldı. Gün boyu 13 adet su kuyusu ve Eymir Sulama Göleti'nde arama çalışmalarını sürdüren SAK ekipleri, akşam saatlerinde çalışmalara ara verdi. Uykun'a ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler, yarın çalışmalara devam edecek.

Kayıp ilanları bastırarak civar ilçelerde de dağıtan Uykun'un yakınları, endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Görüntü dökümü:

Arama çalışması

Haber-Kamera:  Hasan OLUM/NALLIHAN (ANKARA), -


Jandarma, Nallıhan, Eymir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:34 Kaynak: DHA
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