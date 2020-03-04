Ankara'da 18 gündür kayıp olan kadın için su kuyularında arama yapıldı (2) - Son Dakika

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Ankara'da 18 gündür kayıp olan kadın için su kuyularında arama yapıldı (2)
6 saat önce
KAYBOLAN KADIN GÜVENLİK KAMERASINDANallıhan ilçesine bağlı Eymir Mahallesi'nde oturan Fatma Uykun (61), sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:27 Kaynak: DHA
KAYBOLAN KADIN GÜVENLİK KAMERASINDA
Nallıhan ilçesine bağlı Eymir Mahallesi'nde oturan Fatma Uykun (61), sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha eve dönmedi. Uykun'un telaşlanan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede vatandaşlarla birlikte arama yapan jandarma ekipleri, Uykun'un evinin önünde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Uykun, son olarak elindeki bastonuyla evden çıktığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri inceleyen ekipler, arama çalışmalarına devam ediyor.
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