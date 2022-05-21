"18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 78. Yılı" anma toplantısı yapıldı - Son Dakika
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"18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 78. Yılı" anma toplantısı yapıldı

21.05.2022 15:49

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesinde Ukraynalılarla beraber Rusya'ya karşı savaşan Kırım Tatarlarına teşekkür ederek, "Bugün tek şansımız olduğunu söylemek isterim, O şans da Kırım'ı işgalden kurtarmak, tekrar özgürlüğüne kavuşturmak ve Kırım Tatar halkının kendi...

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ülkesinde Ukraynalılarla beraber Rusya'ya karşı savaşan Kırım Tatarlarına teşekkür ederek, "Bugün tek şansımız olduğunu söylemek isterim, O şans da Kırım'ı işgalden kurtarmak, tekrar özgürlüğüne kavuşturmak ve Kırım Tatar halkının kendi vatanına dönmesini sağlamaktır." dedi.

Bodnar, Kırım Tatar Teşkilatları Platformunca Kırım Derneği Genel Merkezi'nin ev sahipliğinde Ankara Ulus Meydanı'nda gerçekleştirilen "18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 78. Yılı" anma toplantısında bir konuşma yaptı.

Bodnar, sürgün edilen tüm halkın acısını hissettiğini, Kırım Tatar halkının, Stalin rejiminin işlediği suçu yenerek kendi vatanına döndüğünü söyledi.

Ülkesinde Ukraynalılarla beraber Rusya'ya karşı savaşan Kırım Tatarlarına teşekkür etmek istediğini belirten Bodnar, "Bugün tek şansımız olduğunu söylemek isterim, o şans da Kırım'ı işgalden kurtarmak, tekrar özgürlüğüne kavuşturmak ve Kırım Tatar halkının kendi vatanına dönmesini sağlamaktır. Türkiye'nin destekleriyle ortak çabalarımız olursa inanıyorum ki, zafer günümüzü hep birlikte özgür Kırım'da kutlayabileceğiz." dedi.

Platform adına basın bildirisini okuyan Eski Kırım Derneği Başkanı Tuncer Kalkay, Kırım Tatarları olarak asırlar boyunca Kırım'da derin ve güçlü köklere sahip bir medeniyet inşa ettiklerini ve Türk-İslam dünyasına önemli katkılarda bulunduklarını söyledi.

Kalkay, "Vatanımız Kırım'ın birinci defa işgal edildiği 1783'ten bugüne kesintisiz bir şekilde devam eden bu politikalar bir soykırım kampanyasından başka bir şey değildir." dedi.

Moskova yönetiminin, soykırım uygulamalarının zirvesine 1944'te ulaştığını belirten Kalkay, 18 Mayıs 1944'te asılsız suçlamalar ve yalanlarla Kırım'da yaşayan halkın topyekun sürgüne tabi tuttuğunu kaydetti.

Kalkay, 2014'ten bu yana öldürülen her bir Kırım Tatar'ının ve her bir Ukraynalının tek suçlarının, vatanlarını korumak ve Moskova'ya boyun eğmemek olduğunu vurgulayarak, "Bugün devam eden bu savaşta, bir zafer kazanması halinde Moskova yönetiminin halkımızı ortadan kaldırmak için her şeyi yapacağından ve yeni adımlarla Türkiye'miz de dahil tüm dostlarımıza da saldırmaya devam edeceğinden şüphemiz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Anma toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönderdiği yazılı mesajlar da okundu.

18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 78. Yılı anma toplantısı yapıldı
18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 78. Yılı anma toplantısı yapıldı
18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 78. Yılı anma toplantısı yapıldı
18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 78. Yılı anma toplantısı yapıldı
18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 78. Yılı anma toplantısı yapıldı
18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 78. Yılı anma toplantısı yapıldı
18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 78. Yılı anma toplantısı yapıldı
18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 78. Yılı anma toplantısı yapıldı
18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 78. Yılı anma toplantısı yapıldı

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Kaynak: AA

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