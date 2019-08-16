Son Dakika Haberleri: Ankara'da 180 kaçak göçmen yakalandı
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Ankara'da 180 kaçak göçmen yakalandı

21 dakika önce

ANKARA'da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 180 göçmen yakalandı.

Ankara'da 180 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]


ANKARA'da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 180 göçmen yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde, Altındağ ilçesindeki Örnek Mahallesi ve Atıfbey Mahallesi'nde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı. Asayiş, narkotik, çevik kuvvet, özel harekat ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı uygulamada, şafak vakti 30 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, kimlik ve pasaportları bulunmayan Afganistan uyruklu 180 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.


Görüntü Dökümü

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-Kaçak göçmenlerden görüntü
-Polisin üst araması


Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA, -


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:20 Kaynak: DHA
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