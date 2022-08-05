İsmet İnönü'nün de ziyaret ettiği tarihi amfi, ilk günkü gibi korunuyor - Son Dakika
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İsmet İnönü'nün de ziyaret ettiği tarihi amfi, ilk günkü gibi korunuyor

05.08.2022 11:43

ANKARA'da, 1933 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de ziyaret ederek sırasında oturduğu tarihi amfi, orijinalliği korunarak restore edildi.

ANKARA'da, 1933 yılında kurulan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de ziyaret ederek sırasında oturduğu tarihi amfi, orijinalliği korunarak restore edildi. Veteriner hekim olan, İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un yapılan ilk büstünün de bulunduğu amfi, ilk günkü haliyle bugüne taşındı.

İstanbul'da 1842 yılında açılan Askeri Veteriner Okulu, 1889'da Sivil Veteriner Okulu adıyla eğitime devam etti ardından Ankara'ya nakledilerek, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi adını aldı. Veteriner Fakültesi'nde ilk ders ve programlar, 200 kişilik İç Hastalıkları Dahiliye Amfisi'nde yapıldı. O yıllarda kapsamlı hayvan hastanesi bulunmaması nedeniyle cerrahi müdahaleler de amfide gerçekleştirildi. Hayvanların tedavileri sırasında oluşan kirliliğin kolay temizlenmesi için zemini özel yapılan ayrıca 200 kişinin sesinin net anlaşılabilmesi amacıyla yarım daire ve dikey şekilde yukarı eğimle akustik sağlanan amfi, yıllar geçmesine rağmen ilk günkü haliyle korundu. Tarihi dokusu bozulmadan 2016 yılında aslına uygun restore edilen amfide eğitim ve öğretim faaliyetleri, bugün de devam ediyor. 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 1940 yılında ziyaret edip, sırasında oturduğu, yanında veteriner hekim olan Mehmet Akif Ersoy'un yapılan ilk büstü bulunan amfi, büyük özenle korunuyor.

'İSMET İNÖNÜ AMFİDE SINAVI TAKİP ETMİŞ'Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, 2015-2016 yıllarında amfide aslına uygun restorasyon çalışması gerçekleştirildiğini belirterek, "Eski ve bugünkü fotoğraflara bakıldığı zaman aslının korunduğunu görebiliriz. Şu anda da teorik derslerin hepsi yapılıyor ve amfi içerisinden hayvan hastanesine bir kapı ile geçiş vardır dolayısıyla eğitimin aktif bir şekilde verildiği bir amfidir. Bu yerleşke 1933 yılında oluşturuldu. Elimizdeki kayıtlarda da o tarihten itibaren bu amfi içerisinde dersler verilmeye başlandı. Hatta 1940'lı yıllarda elimizdeki fotoğraflardan edindiğimiz bilgilerle o dönemin ileri gelen devlet adamları da bu amfi içerisinde yapılan sınavlara ya da derslere de katılma durumunda olmuş. Örneğin; İsmet İnönü, 1940'lı yıllarda bu amfi içerisinde bir sınav sırasında bulunmuş ve o sınavı takip etmiş" dedi.MEHMET AKİF ERSOY'UN BÜSTÜ KORUNUYORProf. Dr. Yarsan, 1889 yılında Mehmet Akif Ersoy'un Sivil Veteriner Okulu'na kaydolduğunu anımsatarak, "Sivil Veteriner Okulu'nu birincilikle ilk bitiren Mehmet Akif Ersoy'dur. O zamanın Osmanlı coğrafyasında farklı bölgelerde 20 yılın üzerinde de aktif olarak veteriner hekimlik yapmıştır. Mehmet Akif Ersoy, bir ülkenin İstiklal Marşı'nı yazan ilk ve tek veteriner hekimdir. 1951 yılında Öğrenci Derneği tarafından fakültemiz yerleşkesinde olacak şekilde Mehmet Akif Ersoy büstü yapıldı. Türkiye'deki ilk büsttür. O zamandan günümüze bu büst korunuyor ve restorasyonları yapılmaktadır" diye konuştu.Prof. Dr. Yarsan, 2022 yılı üniversite tercih döneminde de tarihi amfinin bulunduğu fakültede tanıtım masası oluşturduklarını belirterek, "Tarihi bir mekan içerisinde tanıtımı yapalım, düşüncesiyle bu amfiyi tercih ettik. Öğrencilere bu amfinin tarihini aktardığımızda çok etkilendiklerini dile getiriyorlar" dedi.

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Kaynak: DHA

Ankara Üniversitesi, İsmet İnönü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmet İnönü'nün de ziyaret ettiği tarihi amfi, ilk günkü gibi korunuyor - Son Dakika

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