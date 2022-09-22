Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş'un kabir toprağı at sırtında 6 günde memleketine getirildi - Son Dakika
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Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş'un kabir toprağı at sırtında 6 günde memleketine getirildi

22.09.2022 11:08
Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş'un kabir toprağı at sırtında 6 günde memleketine getirildi

Ankara'da 1987 yılında vefat eden Gazi Bekir Çavuş'un, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrinden alınan toprak ile Türk bayrağı, at sırtında 6 gün süren yolculuğun ardından memleketi Nevşehir'in Ürgüp ilçesine ulaştırıldı.

Ankara'da 1987 yılında vefat eden Gazi Bekir Çavuş'un, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabrinden alınan toprak ile Türk bayrağı, at sırtında 6 gün süren yolculuğun ardından memleketi Nevşehir'in Ürgüp ilçesine ulaştırıldı.

Hara Atlı Spor Kulübü üyeleri, Büyük Taarruz'un 100'üncü yılında farkındalık oluşturmak amacıyla, dönemin kahramanlarından Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş'u anmak için etkinlik gerçekleştirdi.

Bekir Çavuş'un Ankara'daki mezarından aldıkları toprağı Ürgüp'e getiren atlılar, Ürgüp Belediyesi önünde Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Gazi Bekir Çavuş'un torunu Ertan Akyağ tarafından karşılandı.

Grup lideri Savaş Baytok, gazinin mezarından aldıkları toprak ve Türk bayrağını Akyağ'a teslim etti.

Baytok, gazetecilere, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla isimleri unutulan kahramanları anmak için çalışma yaptıklarını belirterek, "Bu ülkedeki çoğu kahramanı bilmiyoruz. Bu tür etkinliklerle onları anmak istiyoruz. Bu insanlar Amerika veya başka ülkede olsa eminim isimlerine filmler çekilir, romanlar yazılırdı. Ülkemiz de bunlardan geri kalmasın diye böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Çok da duygulandık." dedi.

Gazinin torunu Akyağ ise dedesinin böylesine özel bir etkinlikle anılmasından mutlu olduğunu dile getirdi.

Zaman zaman Ankara'ya giderek kabir ziyaretinde bulunduğunu aktaran Akyağ, "Çok gurur verici bir durum. Toprağı evinin bahçesine koymayı düşünüyoruz. Bayrağı da saklayacağız. Her zaman dedemin yolunda gitmek için mücadele edeceğim." diye konuştu.

Başkan Aktürk de ortaya koydukları azim ve oluşturdukları farkındalıkla ülkesi için fedakarlıkta bulunan Gazi Bekir Çavuş'u anan ekibe teşekkür etti.

Vatanları uğruna mücadele eden kahramanların izinde olduklarını vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

" Türkiye'de vatan toprağı şehit ve gazilerin kanıyla dolu. Bizler şu an rahat ve huzurlu bir yaşam sürebiliyorsak onların cephede verdikleri büyük mücadeleden kaynaklıdır. İlelebet bu ülke payidar kalacak. Bizler de gözümüzü kırpmadan aynı şekilde bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş amcamız da cephede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakınında mücadeleyi verdi. Hara Atlı Spor Kulübü mezarından toprağı ve bayrağımızı 6 gün süren yolculukla atlı birlikle Ürgüp'e kadar getirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş'un kabir toprağı at sırtında 6 günde memleketine getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş'un kabir toprağı at sırtında 6 günde memleketine getirildi - Son Dakika
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