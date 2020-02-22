Ankara'da 2,5 milyon liralık "hurda yalanı" vurgunu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 2,5 milyon liralık 'hurda yalanı' vurgunu - Son Dakika

Ankara'da 2,5 milyon liralık "hurda yalanı" vurgunu

7 saat önce

Ankara'da, hurda alıp yüksek karla satacağını ileri sürüp, 14 kişiyi yaklaşık 2,5 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı.

Ankara'da 2,5 milyon liralık

Ankara'da, hurda alıp yüksek karla satacağını ileri sürüp, 14 kişiyi yaklaşık 2,5 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, M.K'nin hurda alım satımı yaparak, yüksek kar payı vereceği vaadiyle kurduğu "saadet zinciri" benzeri yapılanma sonucu 14 kişiyi yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırdığını tespit etti.

Kendini hayırsever biri olarak tanıtmış

Ayrıca ekiplerin, yaptıkları araştırma sonucu, son 4 yıldır Ankara'da yaşayan M.K'nin, çevresindekilerin gözünde kendisini güvenilir hurda alım satımı yapan bir esnaf olarak tanıtmak için ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere koliler hazırlattığı ve yardımlar topladığı belirlendi.

Moldova'ya kaçmaya çalışırken yakalandı

Mağdurlardan topladığı paralarla kaçma hazırlığı yapan M.K, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde pasaport ve Moldova'ya gitmek üzere alınmış uçak bileti çıktı.

M.K'nin emniyetteki sorgusunda ise tüm yapıyı anlattığı, mağdurlara bir miktar para kazandırdıktan sonra özendirdiği kişilerin akrabalarını ve arkadaşlarını da dolandırdığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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