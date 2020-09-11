Ankara'da 2,5 ton sahte bandrollü tütün ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da 2,5 ton sahte bandrollü tütün ele geçirildi

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, 2,5 ton sahte bandrollü tütün ele geçirildi.

ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, 2,5 ton sahte bandrollü tütün ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Yenimahalle ilçesindeki bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda 2,5 ton sahte bandrollü tütün ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.



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