Ankara'da 2 aylık bebeğinin yanında öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun faili Ramazan D. yakalandı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 2 aylık bebeğinin yanında öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun faili Ramazan D. yakalandı. - Son Dakika

Ankara'da 2 aylık bebeğinin yanında öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun faili Ramazan D. yakalandı.

6 saat önce

Ankara'da 2 aylık bebeğinin yanında öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun faili Ramazan D. yakalandı.

Ankara'da 2 aylık bebeğinin yanında öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun faili Ramazan D. yakalandı., System.String[]

Ankara'da 2 aylık bebeğinin yanında öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun faili Ramazan D. yakalandı. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:59 Kaynak: İHA
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