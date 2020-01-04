Ankara'da 2 aylık bebeğinin yanında öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun faili Ramazan D. yakalandı. - Son Dakika

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Ankara'da 2 aylık bebeğinin yanında öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun faili Ramazan D. yakalandı.
6 saat önce
Ankara'da 2 aylık bebeğinin yanında öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun faili Ramazan D. yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:59 Kaynak: İHA
Ankara'da 2 aylık bebeğinin yanında öldürülen Nazmiye Koyuncu'nun faili Ramazan D. yakalandı. - ANKARA
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