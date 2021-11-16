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Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında - Son Dakika

Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında

16.11.2021 09:40

FETÖ'cülere yönelik Ankara merkezli 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'na yönelik gerçekleşen operasyonda 43, askeri okullara giriş sınav sorularının ele geçirilerek, örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik operasyonda ise 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin FETÖ'ye yönelik mücadelesi tam gaz sürüyor. Ankara merkezli olarak gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda ise toplamda 63 kişi gözaltına alındı.

76 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler yapılanması' içinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere toplam 76 şüphe hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda, 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİLERİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

FETÖ/PDY mensupları tarafından askeri okullara giriş sınav sorularının ele geçirilerek, örgüt mensuplarına dağıtılmasına yönelik soruşturma kapsamında ise 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 13 ilde gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, Mahrem, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 2 ayrı FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında - Son Dakika


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