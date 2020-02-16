Ankara'da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

17 dakika önce

ANKARA'da, iki ayrı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Ankara'da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]

ANKARA'da, iki ayrı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İlk kaza, gece saatlerinde Altındağ ilçesindeki Ankara çevreyolu Karapürçek yol ayrımında meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden Tuncer Koçer yönetimindeki 06 ET 3800 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Orhan Özyurt'un kullandığı 06 BLJ 865 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken, sürücü Tuncer Koçer otomobilde sıkıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücü Koçer'i otomobilden çıkarırken, sağlık ekipleri de Koçer ile yaralanan oğlu Fevzi Koçer, diğer araçtaki sürücü Orhan Özyurt ve Tolgahan Ergün'ü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tuncer Koçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ARAÇTA SIKIŞTI

İkinci kaza ise aynı saatlerde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Arzu Pehlivan yönetimindeki 06 GFR 33 plakalı otomobil ile Furkan Kaan Efil'in kullandığı 06 MRY 45 plakalı otomobil, Tepebaşı Mahallesi'ndeki Hacı Bektaş-ı Veli Köprüsü girişinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 06 GFR 33 plakalı otomobildeki Cansu Pehlivan, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Pehlivan'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ise Pehlivan'ın yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Öte yandan, olay yerine gelen Cansu Pehlivan'ın yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Pehlivan'ın ilk teselli eden kişi ise kazadan yara almadan kurtulan sürücü Arzu Pehlivan oldu.

Pehlivan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri, her 2 kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:03 Kaynak: DHA
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