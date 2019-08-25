Son Dakika Haberleri: Ankara'da 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi
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Ankara'da 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi

1 saat önce

ANKARA'da, polis ekiplerince, 2 araçta yapılan aramada 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.

Ankara'da 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi, System.String[]

ANKARA'da, polis ekiplerince, 2 araçta yapılan aramada 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek, Keçiören Osmangazi Mahallesi'nde durdurdukları 2 araçta arama yaptı. Aramada, 2 bin 300 şişe sahte bandrollü alkollü içki, 125 litre etil alkol, 2 litre sahte yapılmış alkollü içki, 18 boş şişe, 7 aroma, 135 sahte TAPDK bandrolü, 359 kapüşon, 27 etiket ve huni ele geçirildi. Olayla ilgili V.E. ile Y.S.'ye işlem yapıldı.

Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:03 Kaynak: DHA
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