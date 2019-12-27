Ankara'da 2 bin 500 kişi oyun havası oynadı - Son Dakika

Ankara'da 2 bin 500 kişi oyun havası oynadı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Gölbaşı ilçesinde düzenlenen etkinlikler kapsamında, 2 bin 500 kişi oyun havası oynadı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle, Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Kulübü Derneği Gölbaşı Şubesi'nin öncülüğünde ilçede çeşitli programlar düzenlendi. İlk olarak Gölbaşı Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan ve Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Program daha sonra Gölbaşı Stadyumu'nda devam etti.

'27 ARALIK, ATATÜRK'ÜN ANKARALILARLA BİR VE BÜTÜN OLDUĞU GÜNDÜR'

Burada konuşan Kaymakam Bilgihan, bugün Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Bizler ülkemizi, milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için her dönemde ve her koşulda hiç durmadan var gücümüzle çalışma, azim ve kararlılığında olmalıyız dedi.

Belediye Başkanı Şimşek ise, 27 Aralık, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankaralılarla bir ve bütün olduğu gündür. 27 Aralık, Ankaralıların ve seğmenlerin Mustafa Kemal Atatürk önünde etten bir duvar ördüğü gündür. Atatürk Ankaralıların o heyecanının ve inanmışlığının etkisiyle, Ankara'yı önce milli mücadelenin karargahı izleyen yıllarda ise Türkiye'nin kalbi ve Cumhuriyetin başkenti olarak belirlemiştir diye konuştu.

2 BİN 500 KİŞİ OYUN HAVASI OYNADI

Konuşmaların ardından Atatürk'ün Ankara'ya gelişi ve seğmenler tarafından karşılanması canlandırıldı. Daha sonra 2 bin 500 kişi, ilçe stadyumda Ankara oyun havası oynadı. Türk Hava Kurumu'nun motorlu yamaç paraşütü gösterisiyle sona eren programda, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Ankara Kulübü Derneği Gölbaşı Şube Başkanı Uğur Okman da seğmen kıyafeti giyerek oyun havası oynadı.