Ankara'da 2 çocuk annesi, çevreden gelen yardımlarla yaşamaya çalışıyor - Son Dakika

Ankara'da 2 çocuk annesi, çevreden gelen yardımlarla yaşamaya çalışıyor

"Çocuğuma reçel bile alamadım oturdum ağladım"

Eşinden ayrılan 2 çocuk annesi: "Oğluma kuru ekmek ile su yedirdiğim oldu"

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi, eşinden ayrıldıktan sonra yerleştiği kapıcı dairesinde çevredeki vatandaşların yardımıyla ayakta durmaya çalışıyor. Zaman zaman çocuğuna yedirecek bir şey bulamadığını söyleyen kadın yetkililerden destek bekliyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir odalı kapıcı dairesinde yaşayan 2 çocuk annesi Havva Kuşkaya, kendisini aldattığını iddia ettiği eşinden ayrıldıktan sonra 6 yaşındaki kalp rahatsızlığı olan oğluyla birlikte çevreden gelen yardımlarla geçimini sağlıyor.

Yeni taşındığı evde bir ay boyunca oturacak koltuk bulamadığını belirten Kuşkaya, arkadaşının kendisine koltuk aldığını ve Korona virüs salgınından dolayı çalışamadığı için çevredeki vatandaşlar ile hayırseverlerin yardımlarıyla evini kurduğunu söyledi.

"Yeri geldi küflenmiş ekmekleri toplayıp küflerini ayırıp çocuğuma yedirdim"

Küçük oğlunun istediği çilek reçelini dahi alamadığını söyleyen 2 çocuk annesi, "Aylık 200 TL belediyeden gelen gıda yardımıyla geçinmeye çalışıyorum. Virüsten dolayı çalışamıyorum" dedi.

Ev kirasının 150 TL olduğunu ve ödeyemediğini ifade eden Kuşkaya, "Evde soba borusu ve kombi yok. Elektrikli ocakla ısınıyoruz. Geceleri de çocuğumun üzerine 2 kat yorgan örtüyorum üşüyüp hasta olmasın diye. Çünkü hasta olsa hastaneye gidecek yol param yok. İlaç alacak param yok. Yeri geldi sokakta bahçe demirlerine asılan küflenmiş ekmekleri toplayıp küflü yerlerini ayırıp çocuğuma yedirdim " dedi.

"Eski eşim hiç nafaka ödemedi"

Boşandığı eşinin 300 TL nafaka ödemesi gerekirken şimdiye kadar hiç ödeme yapmadığını iddia eden Kuşkaya, "Nafakayı istediğimde param yok çalışamıyorum. Git istediğin yere şikayet et diye karşılık veriyor. Virüs salgınından dolayı şikayet de edemiyorum" şeklinde konuştu.

Devlet büyüklerinden yardım isteyen 2 çocuk annesi Havva Kuşkaya, "Kendim için değil küçük çocuğum için yardım istiyorum. Ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. İş bulup çalışmak istiyorum" dedi.