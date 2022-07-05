Ankara'da 2 genç kız sözlü olarak tacize uğradıkları kişiyi tekme tokat dövdü - Son Dakika
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Ankara'da 2 genç kız sözlü olarak tacize uğradıkları kişiyi tekme tokat dövdü

05.07.2022 01:56

Ankara'da 2 genç kız sözlü olarak tacize uğradıkları kişiyi tekme tokat dövdü Ankara'da 2 genç kız, sözlü olarak taciz edildiklerini iddia ettikleri genç erkeği tekme tokat dövdü.

Ankara'da 2 genç kız sözlü olarak tacize uğradıkları kişiyi tekme tokat dövdü

ANKARA - Ankara'da 2 genç kız, sözlü olarak taciz edildiklerini iddia ettikleri genç erkeği tekme tokat dövdü.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Kocatepe parkında oturan 2 genç kızı sözlü olarak bir genç erkek taciz etti. Sözlü tacize dayanamayan kızlar, ortaya aldıkları erkeği tekme tokat dövdü. Olayı gören çevredeki diğer vatandaşlar da çocuğa saldırdı. Yerlerde sürünen çocuk dakikalarca kızlar ve arkadaşları tarafından darp edildi. Olaya, orada bulunan bir vatandaş müdahale ederek gençleri dağıtırken, dayak yiyen çocuğun ise şikayetçi olduğu iddia edildi.

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 2 genç kız sözlü olarak tacize uğradıkları kişiyi tekme tokat dövdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da 2 genç kız sözlü olarak tacize uğradıkları kişiyi tekme tokat dövdü - Son Dakika
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