Ankara'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekke Mahallesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla vurulan Cevat Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Cemalettin Ç. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla dört şüpheli gözaltına alındı.