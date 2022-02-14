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Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 344 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 344 kişi tutuklandı

14.02.2022 14:34
Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 344 kişi tutuklandı

Başkentte 27 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan bin 763 şahıstan 344'ü tutuklandı.

Başkentte 27 Ocak-10 Şubat tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan bin 763 şahıstan 344'ü tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Ocak - 10 Şubat tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan uygulamalarda 491 bin 100 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda şüpheli görülerek yakalanan bin 763 şahıstan 344'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uygulamalarda kontrol edilen 214 bin 737 araçtan 12'sinın çalıntı olduğu belirlenirken, 35 motosiklet, 23 modifiyeli araç ve 2 bin 725 şahsa Kabahatler Kanunu'na Muhalefetten işlem yapıldı. Uygulamada bin 46 adet kaçak bandrolsüz sigara, 35 adet kurusıkı tabanca, 64'ü ruhsatsız 67 adet tabanca, 725 adet değişik çaplarda fişek, 29'u belgesiz 32 av tüfeği ile 48 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - ANKARA

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Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Asayiş, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 344 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 344 kişi tutuklandı - Son Dakika
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