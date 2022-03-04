Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 372 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 372 kişi tutuklandı

04.03.2022 15:13
Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 372 kişi tutuklandı

Başkentte 10-24 Şubat tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 273 şahıstan 372'si tutuklandı.

Başkentte 10-24 Şubat tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 273 şahıstan 372'si tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-24 Şubat tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan uygulamalarda 514 bin 405 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda şüpheli görülerek yakalanan 2 bin 273 şahıstan 372'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca uygulamalarda kontrol edilen 224 bin 125 araçtan 22'sinin çalıntı olduğu belirlenirken, 72 motosiklet, 45 modifiyeli araç ve 2 bin 986 şahsa Kabahatler Kanunu'na Muhalefetten işlem yapıldı. Uygulamada 6 bin 456 adet kaçak bandrolsüz sigara, 50 adet kurusıkı tabanca, 78'i ruhsatsız 84 adet tabanca, bin 610 adet değişik çaplarda fişek, 25 belgesiz av tüfeği ile 76 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - ANKARA

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Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Ankara, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 372 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 372 kişi tutuklandı - Son Dakika
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