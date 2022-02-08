Ankara'da 2 haftalık asayiş uygulamalarında 379 kişi tutuklandı - Son Dakika

Başkentte 13-27 Ocak tarihleri arasında 6 ilçede yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 2 bin 19 şahıstan 379'u tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13-27 Ocak arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerinde yapılan uygulamalarda 529 bin 103 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulama sonucunda şüpheli görülerek yakalanan 2 bin 19 şahıstan 379'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca uygulamalarda kontrol edilen 195 bin 165 araçtan 16'sının çalıntı olduğu belirlenirken, 15 motosiklet, 21 modifiyeli araç ve 2 bin 229 şahsa Kabahatler Kanunu'na Muhalefetten işlem yapıldı. Uygulamada 8 bin 221 adet kaçak bandrolsüz sigara, 37 adet kurusıkı tabanca, 63'ü ruhsatsız 66 adet tabanca, 618 adet değişik çaplarda fişek, 16 belgesiz av tüfeği ile 53 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - ANKARA