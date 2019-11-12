Son Dakika Haberleri: Ankara'da 2 katlı evin çatısı yandı
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Ankara'da 2 katlı evin çatısı yandı

6 saat önce

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'da 2 katlı evin çatısı yandı, System.String[]
ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde 2 katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

? Karşıyaka Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde Emirhan Şen'e ait 2 katlı ahşap evin çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Kimsenin yaşamadığı evden yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik müdahale ile yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Ankara
Kızılcahamam, Karşıyaka, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:33 Kaynak: DHA
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