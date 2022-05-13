Ankara'da 2 katlı gecekonduda yangın çıktı: Evdeki yaşlı kadını komşuları kurtardı - Son Dakika
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Ankara'da 2 katlı gecekonduda yangın çıktı: Evdeki yaşlı kadını komşuları kurtardı

13.05.2022 02:35
Ankara'da 2 katlı gecekonduda yangın çıktı: Evdeki yaşlı kadını komşuları kurtardı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sırasına evde bulunan yaşlı kadını komşuları kurtardı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yangın sırasına evde bulunan yaşlı kadını komşuları kurtardı.

Yangın 23.30'da Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki Altındağ Caddesi üzerinde bulunan gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı 2 katlı gecekonduda yangın çıktı. Yangın çıktığı esnada gecekonduda yaşayan yaşlı kadını komşuları kurtardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken yangın maddi hasarla atlatıldı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

"Kapıyı tekmeleyerek açtılar"

Yangın sırasında gecekonduda bulunan ve daha önceden evinin yakıldığını iddia eden Zeliha Duran, "Konu komşu kapıya ve pencereye vurdular. Uyanamıyordum ve kalkamıyordum. Zeliha teyze neredesin, diye seslendiler. Kapıyı tekmeleyerek açtılar. Beni sırtına alıp çıkardılar. Elime yüzüme su döktüler. Nefesim daraldı" dedi.

Ev sahibi Sema Şimşek ise "Daha önceden de yangın çıktı. Bir daha bu durumun başımıza geleceğini biliyordum. Elimizden bir şey gelmiyordu. Evimde oturuyordum. Can havliyle geldim. Komşular itfaiyeyi aramış. Bu ikinci yangın" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Altındağ, İtfaiye, Ankara, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 2 katlı gecekonduda yangın çıktı: Evdeki yaşlı kadını komşuları kurtardı - Son Dakika


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