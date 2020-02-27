Ankara'da, 2 katlı hırdavatçı dükkanı çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da, 2 katlı hırdavatçı dükkanı çöktü - Son Dakika

Ankara'da, 2 katlı hırdavatçı dükkanı çöktü

6 saat önce

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, bitişiğinde temel kazısı yapılan 2 katlı hırdavatçı dükkanı çöktü.

Ankara'da, 2 katlı hırdavatçı dükkanı çöktü, System.String[]

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, bitişiğinde temel kazısı yapılan 2 katlı hırdavatçı dükkanı çöktü. İş yerinde bağlı bulunan köpek, göçük altında kaldı.

Ragıp Tüzün Mahallesi Çarşı Caddesi'nde temel kazısı yapılan alanın bitişiğindeki 2 katlı hırdavatçı dükkanı, saat 06.00 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, göçük alanında gaz kaçağı olduğunu fark etti, doğal gaz dağıtım firmasından ekip istendi. Gelen doğal gaz dağıtım firması çalışanları, alana girerek gazı kesti. İş yeri sahibi ve işletmecisi de olay yerine geldi. İşletmeci, olay sırasında içeride köpeğinin bağlı bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine itfaiye erleri, enkaz altında kalan köpeğin bulunması için çalışma başlattı.

İş yerinin, bitişiğindeki inşaat çalışması nedeniyle zeminin boşalarak çöktüğü belirtildi.


Yenimahalle, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:31 Kaynak: DHA
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