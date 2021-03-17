Ankara'da 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika

Ankara'nın Sincan ilçesinde gençlerden oluşan iki grup arasında yaşanan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi'nde gençlerden oluşan iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Bir kişinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayın ardından saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - ANKARA