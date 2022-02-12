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Ankara'da 2 milyon 550 bin kişi Gerede sisteminin sağladığı suyu kullanıyor - Son Dakika

Ankara'da 2 milyon 550 bin kişi Gerede sisteminin sağladığı suyu kullanıyor

12.02.2022 13:22
Ankara'da 2 milyon 550 bin kişi Gerede sisteminin sağladığı suyu kullanıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi Regülatörü ile Ankara'ya şu ana kadar 350 milyon metreküp su verildiğini ve 2 milyon 550 bin kişinin bu suyu kullandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi Regülatörü ile Ankara'ya şu ana kadar 350 milyon metreküp su verildiğini ve 2 milyon 550 bin kişinin bu suyu kullandığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ tarafından inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan "Gerede Tüneli" ile Ankara'nın, 2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacağını belirtti.

Gerede Sistemi Tünelinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katıldığı 5 Temmuz 2021'de düzenlenen toplu açılış töreniyle hizmete alındığını anımsatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi Regülatör ile tünel birlikte işletmeye alınarak ASKİ'ye devredildi. Ankara'nın 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ve DSİ tarafından inşa edilen Gerede Sistemi ile Bolu ili Gerede havzasındaki sular, Işıklı Regülatörü ve 31,6 kilometre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli ile Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılmaktadır. Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi Regülatörü ile Ankara'ya yılda ortalama 226 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmış olup, şu ana kadar bu projeden Ankara'ya 350 milyon metreküp su verilmiştir. Bunun ekonomik karşılığı ise 1,9 milyar liradır. Ankara'nın 2021 yılı nüfusu 5 milyon 747 bin 325 kişi olup, 2 milyon 550 bin kişi Gerede Sistemi ile temin edilen suyu kullanmaktadır."

Yıldız, Ankara'ya sağlanan bu suyun, Türkiye'de yaşanan kurak dönem ve salgın şartları nedeniyle meydana gelebilecek içme suyu sıkıntısını önleyerek Gerede Projesi'nin önemi ve gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Suyun bilinçli kullanılması gerektiğinin altını çizen Kaya Yıldız, "Su stresi yaşayan bir ülkeyiz. Akan suyumuzu çok bilinçli ve verimli kullanmalıyız. Vatandaşlarımıza da suyun bu bilinciyle değerinin ne kadar kıymetli olduğu bilinciyle tasarruflu kullanmaları yönünde tavsiyelerimiz olacak. Boşa suyu akıtmayalım. İhtiyacımız olan kadar kullanalım." ifadelerini kullandı.

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Türkiye, Gerede, Ankara, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 2 milyon 550 bin kişi Gerede sisteminin sağladığı suyu kullanıyor - Son Dakika


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