Son Dakika Haberleri: Ankara'da "2'nci Ağrı Tanıtım Günleri" Etkinliği

Ankara'da "2'nci Ağrı Tanıtım Günleri" Etkinliği

1 saat önce

Ankara'da "2'nci Ağrı Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Ankara'da
Ankara'da "2'nci Ağrı Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, mehteran ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

Etkinliğe katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ağrı'nın kadim bir şehir olduğunu, İshak Paşa Sarayı ve Ağrı Dağı'nın tarihi önemi bulunduğunu söyledi.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Ağrı ve Doğu Anadolu bölgesindeki önemine değinen Destici, "Burada bütün mücadelemiz parti ayrımı gözetmeden bölücülere, teröristlere ve ayrılıkçılara karşıdır. Bunun dışında bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Hep birlikte, sizlerin desteği ve duasıyla kazanacağız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Ağrı'nın sadece Türkiye için değil insanlık için de miras olduğunu vurguladı.

Ağrı'nın genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu aktaran Yılmaz, en büyük mirasın bu olduğunu kaydetti.

Ağrı Valisi Süleyman Elban da Ağrı Dağı'nın dünyada adının duyulduğunu ve turizm açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Etkinliğin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Elban, "Ağrı, konum olarak uzak bir şehirdir ancak gönül olarak en sıcak insanların yaşadığı şehirdir." dedi.

Destici ve Elban, konuşmaların ardından yöresel yemeklerin sergilendiği stantları gezdi.

Etkinliğe, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin yanı sıra davetliler katıldı.

2'nci Ağrı Tanıtım Günleri 17 Şubat'a kadar devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA

AKM, Ağrı Dağı, Ankara, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'dan Tanzim Satışa 4 Günde Bin 400 Ton Sebze Gönderildi Mansur Yavaş Yaptırdığı Son Anketin Sonucunu Açıkladı: 4,4 Puan Öndeyim

Adliyede Öfkelenen Kadın, Bebeğini Polislerin Üzerine Attı Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan Kazandığı Tazminatla Ankara'da Vatandaşlara Döner Dağıttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 19:17:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da "2'nci Ağrı Tanıtım Günleri" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]