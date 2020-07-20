Ankara'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Ankara'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ANKARA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

ANKARA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Muzaffer Ateş'in kullandığı 06 DIY 54 plakalı otomobil ile Funda Ön yönetimindeki 06 EU 3810 plakalı otomobil, Batıkent Bulvarı ile Cengiz Aytmatov Caddesi kesişiminde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobiller, refüjdeki trafik levhalarına çarparak durdu. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Aziz Kaya ve Yasin Ön yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yarılar Muzaffer Ateş, Funda Ön, Aziz Kaya ve Yasin Ön, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sabah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:57 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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13:38
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