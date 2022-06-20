İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, uzun süreli takip sonrası Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı yabancı uyruklu A.N. ve C.V.'yi yakalanıp, gözaltına aldı. Geçmiş yıllarda çatışma bölgelerinde terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şüpheli, ifadeleri için emniyete götürüldü. DEAŞ adına sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve eleman kazanma faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen yabancı uyruklu A.A. da operasyonla gözaltına alındı. Dijital materyallerinde terör örgütü liderlerinin konuşmaları ile DEAŞ'ın infaz görüntüleri bulunan A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da 2'si kırmızı bültenle aranan 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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