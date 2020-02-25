Ankara'da 2 yıl önce kaybolan kişi Düzce'de ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da 2 yıl önce kaybolan kişi Düzce'de ölü bulundu - Son Dakika

Ankara'da 2 yıl önce kaybolan kişi Düzce'de ölü bulundu

7 saat önce

Ankara'da ikamet eden ve ailesinin yaklaşık 2 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişi, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulundu.

Ankara'da 2 yıl önce kaybolan kişi Düzce'de ölü bulundu, System.String[]

Ankara'da ikamet eden ve ailesinin yaklaşık 2 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu kişi, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulundu.

Ayazlı Mahallesi Limoncuk mevkisindeki fındık bahçesinde bir ceset görenler, durumu polise bildirdi.

Ekipler, yaptıkları incelemede cesedin 43 yaşındaki Halil Aksungur'a ait olduğunu tespit etti.

Aksungur'un cesedi incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Ankara'da yaşayan Aksungur'un ailesinin yaklaşık 2 yıl önce kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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