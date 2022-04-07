Ankara'da 2 yıldır kapalı olan teleferik yarın seferlere başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da 2 yıldır kapalı olan teleferik yarın seferlere başlıyor

07.04.2022 16:54
Ankara'da 2 yıldır kapalı olan teleferik yarın seferlere başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıldır seferlerini durdurduğu Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının, yarın hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıldır seferlerini durdurduğu Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının, yarın hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 21 Mart 2020'de seferleri durdurulan Yenimahalle-Şentepe teleferik hattı, EGO Genel Müdürlüğünün bakım-onarım çalışmalarını tamamlamasıyla yarın yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Şentepe'de oturanların kent merkezine ulaşımında kullandığı Batıkent- Kızılay metrosu arasında ring görevi de gören teleferik hattı, haftanın 7 günü 06.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kent merkezine ve en yakın metro durağına 21.00-01.30 saatleri arasında ise ulaşım, 271-2 otobüs hattı ve metro ringleri aracılığıyla sağlanacak.

"Toplam maliyeti 26 milyon 699 bin 592 lira"

Açıklamada, Fransız uzmanın hazırladığı rapor dikkate alınarak, EGO Genel Müdürlüğü tarafından teleferikte ağır bakım-onarım çalışması yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İşletmede 20 teleferik direğinin ağır bakım onarımı, 105 kabin klemens sisteminin yenilenmesi, istasyon içerisinde 575 senkron lastiğin değişimi, 6 dönüş çarkında ağır bakım onarım çalışması, özel üretim sinyalizasyon kablosunun değişim çalışmaları yapıldı. Uzmanlarca yapılan manyetik test sonucunda, birinci etapta birçok noktada onarılamaz hasarların bulunması nedeniyle bu etapta 3 bin 70 metre taşıma-çekme halatı yenilenerek montajı yapıldı, ikinci etapta ise 3 bin 960 metre uzunluğundaki halat, örüm noktalarında onarıldı."

Açıklamada, teleferik hattının bakım ve onarım çalışmalarının toplam maliyetinin 26 milyon 699 bin 592 lira olduğu bildirildi.

YORUMLAR
500
Başkan Özdemir: 'Kızılay gurur kaynağımız' Başkan Özdemir: 'Kızılay gurur kaynağımız' Türk Kızılay, İnegöl'de ihtiyaç sahiplerine kırmızı et ve para yardımı yapacak Türk Kızılay, İnegöl'de ihtiyaç sahiplerine kırmızı et ve para yardımı yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 21 Mart, Kızılay, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da 2 yıldır kapalı olan teleferik yarın seferlere başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:51 Yalova'da tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü
16:24 Son Dakika: Süper Lig'de Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti
16:21 Kayıp üniversite öğrencisi intihar etmeden önce duvar dibine oturup ağlamış
16:06 Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti
16:05 Fırınlar ve Gaziantep Belediyesi'nden işbirliği: Fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
16:00 Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenecek mi?
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 17:03:05. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da 2 yıldır kapalı olan teleferik yarın seferlere başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement