Ankara'da 20 Afgan göçmen yakalandı - Son Dakika

Ankara'da 20 Afgan göçmen yakalandı

ANKARA'da, polisin yaptığı uygulamada, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 20 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

ANKARA'da, polisin yaptığı uygulamada, yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 20 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Altındağ ilçesinde ve Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada, Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.



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