Ankara'da araçlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ankara'nın Yenimahalle, Sincan, Keçiören, Altındağ ilçelerinde otolardan akü çalınması olaylarının aydınlatılabilmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucunda ekipler, 20 araçtan akü çalan 4 şüpheliyi yakaladı.
Çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ankara'da 20 araçtan akü çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika