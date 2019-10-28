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Ankara'da 20 DEAŞ'lı yakalandı

23 dakika önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 20 DEAŞ'lıyı yakaladı.

Ankara'da 20 DEAŞ'lı yakalandı, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda 20 DEAŞ'lıyı yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon çerçevesinde; DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen 20 yabancı zanlı yakalandı. Zanlılar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edilerek Emniyet işlemlerine başlandı. DEAŞ'lı zanlılar emniyet işlemlerinin ardından, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderildi.

(İrfan Çalışkan - Mehmet Kalay/İHA)

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
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