Ankara'da yeni yapılan 20 katlı apartmanın çatısında yangın paniği - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da yeni yapılan 20 katlı apartmanın çatısında yangın paniği

06.08.2022 18:45
Ankara'da yeni yapılan 20 katlı apartmanın çatısında yangın paniği

ANKARA'da, 20 katlı apartmanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

ANKARA'da, 20 katlı apartmanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiyenin çalışmasıyla söndürülürken, ölen ve yaralanan olmadı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde Avcılar Mahallesi'nde yeni yapılan 20 katlı binanın çatısında meydana geldi. İzolasyon çalışması sırasında çıkan yangını fark eden işçiler, dışarıya çıkıp, polis ve itfaiyeye haber verdi. Apartmandaki bazı dairelerde temizlik yapan aileler de dışarıya çıktı. Binadan yükselen alevler ve duman çevrede paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya ulaşıp, yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yapılan ilk incelemede, izolasyon ustalarının çatı katındaki çalışması sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımla yangının meydana geldiği tespit edildi.

'ALEVLER ÇOK YÜKSELMİŞTİ'Alevleri görünce panik yaşayan Ahmet Şahin, "Çatı izolasyon çalışması sırasında yangın çıkmış. Allah'tan kimsenin canına bir şey olmadı. Alevler rüzgarın da etkisiyle çok yükselmişti. O sırada ustalar çatı katındaymış; ama herhangi bir yaralı yok" dedi.

Dairesinde temizlik yapan Fatma Arık da "Çatı katında tamir yapıyordu ustalar. O sırada kaynak makinesi patlamış ve yangın çıkmış. Biz evimizde boya yapıyorduk. O sırada eve dumanlar geldi hemen eşime söyledim. Sonra ustalar bizi uyardı hemen dışarı çıktık. Alevleri görünce panik olduk" ifadelerini kullandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


YORUMLAR
500
Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar gökdelenin çatısını yaktı Kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar gökdelenin çatısını yaktı Başkentte korkutan yangın Başkentte korkutan yangın
Kaynak: DHA

İtfaiye, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da yeni yapılan 20 katlı apartmanın çatısında yangın paniği - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:02 Uzun yaşamın sırrı 370 yıllık mezarda mı gizli? İşte 148 yıl yaşayan İngiliz doktorun gizemi
17:41 Icardi iddiası Türk gazetecilerin arasını açtı! Biri "Ali Koç reddetti" dedi, diğeri yalanladı
17:17 Galatasaray'ın transferleri ezeli rakip taraftarlarını sinirlendirdi! Sosyal medya etiketleri gündem oldu
17:10 Kocaeli'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper güç ülkeler İHA konusunda bizimle yatırıma girmek istiyorlar
17:02 Instagram'dan yeni özellik: Fotoğraflar tüm ekranı kaplayacak
16:39 Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?
16:38 Galatasaray, yeni yıldızları Mertens ile Torreira'nın geliş saatini açıkladı! 23.45'te İstanbul'da olacaklar
16:30 "Sağdan sola donat" sözleriyle gündem olan Pelin Hurman'ı konuk alan Armağan Çağlayan'dan eleştirilere sert cevap: Sizin arkadaşınız değilim
16:16 Tunceli'de daireleri tek tek soyan 3 kadın, başka bir evi soyarken suçüstü yakalandı
15:47 Torreira ve Mertens'i renklerine bağlayan Galatasaray, bir süper yıldızla daha görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 18:45:52. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da yeni yapılan 20 katlı apartmanın çatısında yangın paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement