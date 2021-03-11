Ankara'da 20 noktada ücretsiz internet hizmeti - Son Dakika

Ankara'da 20 noktada ücretsiz internet hizmeti

11.03.2021 11:45
Ankara'da 20 noktada ücretsiz internet hizmeti, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz internet hizmeti (Wİ-Fİ) ilk etapta 20 meydanda vatandaşların kullanımına açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz internet hizmeti (Wİ-Fİ) ilk etapta 20 meydanda vatandaşların kullanımına açıldı.

Ankara'nın 35 meydanında yapılması planlanan ücretsiz internet erişimi, 6 Mart itibarıyla 20 meydanda aktifleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz. 20 meydanda ücretsiz Wİ-Fİ hizmeti vermeye başladık ve sene sonuna kadar 10 milyon metrekarelik alana ulaşmayı planlıyoruz. Başkent'in geleceğini internet ağlarıyla örmeye devam edeceğiz" dedi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 1,4 milyon metrekarelik alanı kapsayan 20 meydanı internet erişimine açarken, "wifi.ankara.bel.tr" adresi üzerinden aktifleştirilen meydanlar tek tek gösterildi. Sadece Başkentlilerin değil yerli ve yabancı turistlerin de yararlanması için bu noktaların ulaşım bilgilerini içeren yol tariflerine de internet sayfasında yer verildi. Devreye alınan ücretsiz 1. etap Wİ-Fİ noktaları şöyle:

"512. Sokak İvedik, Adnan Yüksel Cad, Akyurt Cumhuriyet Meydanı, Batıkent Meydan, Elmadağ Kent Meydanı, Haymana Kent Meydanı, Kalecik Kent Meydanı, Polatlı Kent Meydanı, Şehit Salim Akgül, Ayaş Kent Meydanı, Bala Kent Meydanı, Beypazarı Atatürk Parkı, Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi, Güdül Kent Meydanı, Kahramankazan Kent Meydanı, Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi), Nallıhan Kent Meydanı, Şereflikoçhisar Ankara Caddesi, Evren Kent Meydanı, Ulus Meydanı."

Merkez ve ilçe meydanlarına ücretsiz Wİ-Fİ uygulaması kapsamında kalan 15 noktada da kısa sürede internet erişimi sağlanacak. wifi.ankara.bel.tr adresinden takip edilebilecek çalışmaların 2. etabında (FAZ2) başta park ve rekreasyon alanlarının bulunduğu 30 noktaya daha Wİ-Fİ bağlanarak vatandaşların kullanımına açılacak. Proje kapsamında Başkent'te yıl sonuna kadar toplam 65 noktada ücretsiz internet kullanılabilecek.

Vatandaşlar, ücretsiz Wİ-Fİ kullanımı için akıllı cep telefonları, bilgisayar ya da tabletlerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi Wİ-Fİ adresine bağlanarak bir şifre belirleyecek. Mobil cihazlarına gelecek kısa mesajla birlikte bağlantı kurulduktan sonra ücretsiz internet erişiminin olduğu her noktada aynı şifre ile otomatik olarak bu hizmetten yararlanacak.

(Ali Nargüner/İHA)

Ankara'da 20 noktada ücretsiz internet hizmeti
Ankara'da 20 noktada ücretsiz internet hizmeti
Ankara'da 20 noktada ücretsiz internet hizmeti
Ankara'da 20 noktada ücretsiz internet hizmeti
Ankara'da 20 noktada ücretsiz internet hizmeti
Ankara'da 20 noktada ücretsiz internet hizmeti
Ankara'da 20 noktada ücretsiz internet hizmeti
Ankara'da 20 noktada ücretsiz internet hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İnternet, Ankara, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 20 noktada ücretsiz internet hizmeti - Son Dakika


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