Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü - Son Dakika
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Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü

6 saat önce

Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldüANKARA'nın Sincan ilçesinde, zehirli tavuk eti verildiği öne sürülen 20 sokak hayvanı, öldü.

Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, zehirli tavuk eti verildiği öne sürülen 20 sokak hayvanı, öldü.

Olay, öğle saatlerinde Yenikent İlksen TOKİ Konutları'ndaki boş alanda meydana geldi. Sokak hayvanlarını beslemek için alana gelen gönüllüler, 2 sokak köpeğinin baygın halde yattığını gördü. Gönüllülerin ihbarıyla gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2 köpeği tedavi için veteriner hekime götürdü. Akşam saatlerinde tekrar alana gelen gönüllüler, 14 kuş ve 6 köpeğin daha zehirlenerek öldüğünü fark etti. Olay yerine gelen ekipler, hayvanların verilen tavuk etinden zehirlendiğini belirledi.

HAYVANSEVERLER NÖBET TUTTU

Olayı haber alan hayvanseverler, bölgedeki diğer hayvanları korumak için nöbet tutmaya başladı. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan da alana gelerek nöbete katıldı. Özkan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Bugün akşam Sincan Yenikent'te 6 köpeğimiz ve 14 kuşumuz zehirlendi. Hayvana şiddete, vahşete, tecavüze hapis cezası gelmeli, belediyeler ceza kapsamına alınmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisi olmalıdır. Başka türlü bu vahşetlerin önüne geçilmesi mümkün değildir ifadelerini kullandı.

Özkan ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün personel sayısının artırılmasını da talep etti.

Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü

Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:29 Kaynak: DHA
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