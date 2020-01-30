Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü - 2 - Son Dakika

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Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü - 2
13 dakika önce
Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü - 2.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:52 Kaynak: DHA
Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü - 2
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