Ankara'da 20 sokak hayvanını kasap zehirlemiş - Son Dakika
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Ankara'da 20 sokak hayvanını kasap zehirlemiş

6 saat önce

Ankara'da 20 sokak hayvanını kasap zehirlemişANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Sincan ilçesinde 6 köpek ve 14 güvercini zehirli tavuk eti vererek telef ettiği iddiasıyla kasap İsmail K. (51) gözaltına alındı.

Ankara'da 20 sokak hayvanını kasap zehirlemiş

ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Sincan ilçesinde 6 köpek ve 14 güvercini zehirli tavuk eti vererek telef ettiği iddiasıyla kasap İsmail K. (51) gözaltına alındı. Fare zehri karıştırdığı tavuk ve kırmızı et parçaları ile hayvanları zehirlediğini itiraf eden İsmail K., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçen salı günü Sincan'da Menderes Mahallesi'nde bulunan Nacip Fazıl Parkı'nda bulunan hayvanları beslemek için gidenler, 2 sokak köpeğinin yerde kıvrandığını gördü. Veteriner kliniğine götürülen köpekler kurtarılamadı. Bir gün sonra aynı parkta 4 köpek ve 14 güvercinin de aynı şekilde telef olduğu belirlendi. Yapılan incelemede köpekler ve güvercinlerin zehirli tavuk eti verilerek telef edildiği belirlendi.

KASAP GÖZALTINA ALINDI

Bölgedeki hayvanseverlerin şikayeti üzerine polis, çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yapılan araştırmada hayvanları, kasaplık yapan evli ve 2 çocuk babası İsmail K.'nın zehirlediği belirlendi. Gözaltına alınan İsmail K.'nın salı akşamı saat 20.40 sıralarında park içinde bulunan kameriyenin kenarına siyah poşet içinden çıkardığı etleri bıraktığı ve bunları yiyen hayvanların zehirlendiği saptandı.

ETLERE FARE ZEHİRİ KARIŞTIRMIŞ

İsmail K., polisteki sorgusunda da kasap olarak çalıştığı Ayaş'taki dükkanda iş yerine sürekli giren farelerin öldürülmesinde kullandıkları adını bilmediği beyaz renkte toz zehri tavuk ve kırmızı et parçalarına karıştırarak hayvanlara verdiğini itiraf etti. İsmail K., kendisi ve çocuklarının sokak köpeklerinden korktuğu için eylemi gerçekleştirdiğini de söyledi.

İsmail K., sorgusu ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da 20 sokak hayvanını kasap zehirlemiş

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
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