Çaldıkları soruları 'dua' diye kodlamışlar

ANKARA'da '2015 Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı' sorularını sınav öncesi temin ettiği belirlenen Sümeyye Y. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıl hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede yer alan ByLock yazışmalarında sınav sorularından 'dua', soruların dağıtılacağı örgüt üyelerinden 'dualık' diye bahsedildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün 2015'te yapılan Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sorularını alıp, örgüt üyelerine dağıttığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin aralarında yaptıkları ByLock yazışmalarında sınav sorularının kimlere verileceğini konuştukları belirlendi. Soruşturma sonunda soruları sınav öncesi temin ettiği belirlenen Sümeyye Y. hakkında iddianame düzenlendi. Örgütten sınav sorularını alarak SPK'da uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlayan ve KHK ile ihraç edilen Sümeyye Y. hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede yer alan bilgilere göre; örgütün Ankara'daki kurum sınavlarına hazırlık için açtığı sözde çalışma evleri tek tek tespit edildi. Örgütün, bu evlere deşifre olmaması için 'yıldız', 'nakış', 'mutlu', 'kısmetim', 'orkide', 'mehterler', 'bal' gibi kod isimleri verdiği belirtildi. Evde kalan kişilerin, evlere tahsis edilen GSM hatları üzerinden aileleriyle irtibata geçtiği, örgüt içi iletişimin ise evlere tahsis edilen ByLock hesapları vasıtasıyla gerçekleştiği belirtildi.BYLOCK YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTIÖrgütün bu evlere özel olarak tahsis ettiği ByLock hesapları üzerindeki yazışmalar da iddianamede yer aldı. Yazışmalarda sınav sorularından 'dua', soruların dağıtılacağı örgüt üyelerinden 'dualık' diye bahsedildiği ifade edildi. 'Bahar' kod adlı Belgin G.'nin kadın çalışma evlerinden, eşi Eren G.'nin ise erkek çalışma evlerinden sorumlu olduğu belirtildi. İddianamede yer alan örgüt üyeleri arasındaki yazışmalardan bazıları şöyle: Belgin G.: Dua gelmedi mi? Seher'e de verin demiş Kevser Abla. Seher'i alıp başka yere gideceğim.Eren G.: Kimlere vereceksin, Şevko'ya sordun mu?Belgin G.: Şimdi benim 7 kızım var, 7'si de dualık; ama Seher ve hukukçu Hatice'nin hiç dilleri yok. 35 üstünde YDS puanları da yok, dikkat çeker mi?Kadriye Y.: Dil kısmını puanlarından biraz daha yüksek yapabilirler.Belgin G.: Kevser Abla, öğlen hukukçuların yanına uğradım 'SPK'ya gireceksiniz' dedim. 'Muhasebemiz biraz değil hiç yok' diyorlar. Şimdi burada en az 50 alma şartı var diye biliyorum. Vergide hiçbir şey yapamayıp burada en az 50 olacak şekilde yapmak dikkat çeker mi? Çocuklar duayı bilmediklerinden 'kesin yapamayız' gözüyle bakıyorlar.Kadriye Y.: SPK adayınız varsa dua iletelim.SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Sümeyye Y., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını gerektirir bir hali bulunmadığını da belirtti. Ayrıca iddianamede, Sümeyye Y.'nin 2014-2016 yılları arası Ankara'da bulunan örgüt çalışma evlerinde kaldığı, bu evlerde uygulanan yasaklara ve gizlilik tedbirlerine riayet ettiği, kurum sınav sorularının sınav öncesinde kendisine tevdi edileceği derecede örgüt tarafından sahiplenilmesi nedeniyle sanığın üzerine atılı 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.