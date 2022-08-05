KPSS soruşturmasında Yediiklim Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının banka hesaplarındaki para akışı incelemeye alındı - Son Dakika
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KPSS soruşturmasında Yediiklim Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının banka hesaplarındaki para akışı incelemeye alındı

05.08.2022 13:18

Türkiye'de gündeme oturan KPSS skandalıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında devreye giren Mali Suçları Araştırma Kurulu, Yediiklim Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışını mercek altına aldı.

31 Temmuz'da yapılan KPSS'de bazı soruların, Yediiklim Yayınevi'nin daha önce yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor. Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adreste arama gerçekleştirildi.

SORU ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

Yayınevinin Kızılay ve Ostim'deki adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el koyuldu. Bu soru örnekleri, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Soruşturma devam ederken, soru örneklerindeki incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

KPSS soruşturmasında topa mali şube de girdi! Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının banka hesapları mercek altında

HESAPLARDAKİ PARA AKIŞI MERCEK ALTINDA

Öte yandan soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da devreye girdi. MASAK tarafından yayınevi çalışanları ile ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının incelendiği belirtildi. DDK müfettişlerinin de ÖSYM'de inceleme yaptığı ve tüm soruları taradığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında rapor hazırlanacağı belirtildi.

KPSS soruşturmasında topa mali şube de girdi! Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının banka hesapları mercek altında

YENİ TAKVİM 17 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

ÖSYM'de iddialar üzerine Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştı. Ersoy, dün yaptığı açıklamada, 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta planlanan oturumların da ertelendiğini duyurmuştu. Yeni KPSS takvimi, 17 Eylül'de başlayacak.

KPSS soruşturmasında topa mali şube de girdi! Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının banka hesapları mercek altında
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: '2022 KPSS sorularının çalındığına, sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü ve... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: '2022 KPSS sorularının çalındığına, sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü ve... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan KPSS açıklaması: Yayınevindeki aramada çok sayıda materyal ve kitapçığa el konuldu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan KPSS açıklaması: Yayınevindeki aramada çok sayıda materyal ve kitapçığa el konuldu
Kaynak: DHA

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara Başsavcılığı, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS soruşturmasında Yediiklim Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının banka hesaplarındaki para akışı incelemeye alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS soruşturmasında Yediiklim Yayınevi ve ÖSYM çalışanlarının banka hesaplarındaki para akışı incelemeye alındı - Son Dakika
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