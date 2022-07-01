Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 23-29 Haziran 2022 tarihleri arasında Jandarma Suç Araştırma Timlerince ( JASAT ) Gölbaşı, Etimesgut, Mamak, Sincan ve Polatlı ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 21 farklı hırsızlık olayı aydınlatılmıştır.

Kaynak: İHA

Jandarma, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 37 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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