Ankara'da 210 mahallede açıktan akan kanalizasyon suyu kalmayacak - Son Dakika

Ankara'da 210 mahallede açıktan akan kanalizasyon suyu kalmayacak

11.01.2021 18:40
Ankara'da 210 mahallede açıktan akan kanalizasyon suyu kalmayacak, System.String[]

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, açıktan akan kanalizasyon suyu sorununu 2021 planlaması kapsamında büyük ölçüde kapalı sisteme dahil etmek için harekete geçti.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, açıktan akan kanalizasyon suyu sorununu 2021 planlaması kapsamında büyük ölçüde kapalı sisteme dahil etmek için harekete geçti.

Ankara'da açıktan akan kanalizasyon suyu sorunu, 2021 planlaması kapsamında büyük ölçüde kapalı sisteme dahil edilecek. Geçtiğimiz sene 85 adet hat kapalı sisteme alınırken, bu sene ocak ayından itibaren yapılacak 4 ihale ile 17 ilçedeki 125 kırsal noktada açıktan akan atık su sorunu çözüme kavuşturulacak. Geçtiğimiz sene yapılan 85 hattın yanı sıra bu sene yapılması planlanan 125 yeni kapalı hat ile 2021 yılı sonuna kadar Başkent'te 210 kırsal mahallede (köyde) açıktan akan atık suları kanalizasyon sistemine dahil edilmiş olacak.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkentlilere sağlıklı ve temiz su sağlamayı amaçladıklarını ancak bunun yanında kullanılmış suların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ortadan kaldırılmasının da öncelikli görevleri arasında yer aldığını söyledi. Başkent'in kırsal mahallelerinde açıktan akan atık suların kapalı sisteme alınarak 21. yüzyıl Ankara'sına yakışmayan çirkin görüntülere son verileceğini ifade eden ve kırsal mahallelerin 2014 yılında yürürlüğe giren 6360 Sayılı Kanun ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanına girdiğini hatırlatan Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

"Yasa ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına giren ilçeler ve bunlara bağlı mahallelere (köylere) içme suyu sağlanması, kanalizasyon ve arıtma tesisi yapılması ASKİ'nin görevleri arasında yer almıştır. Kırsal bölgelerde bir yandan eksik olan altyapıyı tespit ederek projelendirmeye çalıştık diğer yandan da insan ve çevreye zarar veren açıktan akan kanalizasyon sorunlarını çözmek için harekete geçtik. Bu çerçevede Ocak 2021'de düzenlenecek 4 ihale ile Ankara'nın 17 ilçesindeki 125 kırsal noktada yaşanan atık su sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız. Başlattığımız proje kapsamında ihtiyaç duyulan noktalarda yaklaşık 216 kilometre (215 bin 210 metre) atık su hattı ile 56 foseptik yapılacak."

ASKİ'den yeni yılın ilk ayında atık su hattı için 4 ihale

ASKİ Kanal İnşaat Dairesi Başkanlığı, 4 Ocak tarihinde Etimesgut, Sincan ve Ayaş ilçelerindeki kırsal mahalleler için ihaleye çıkarken, 78 firmanın teklif sunduğu ihale kapsamında söz konusu ilçelere yaklaşık 57 bin 40 metre atık su hattı döşenecek. ASKİ Genel Müdürlüğü, 7 Ocak tarihinde ise Kahramankazan, Yenimahalle, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Güdül ilçeleri için ihale gerçekleştirdi. 73 firmanın katıldığı ihale ile 5 ilçedeki kırsal mahalleye yaklaşık 59 bin 170 metre atık su hattı döşenecek. 11 Ocak tarihinde de Çankaya, Gölbaşı, Elmadağ, Altındağ ve Mamak ilçeleri için çıkılan ve 75 firmanın katıldığı ihaleyle yaklaşık 52 bin metre atık su hattı yapılacak. ASKİ Genel Müdürlüğü, 14 Ocak tarihinde de Bala, Şereflikoçhisar, Haymana ve Polatlı için ihaleye çıkacak. İhale kapsamında yaklaşık 47 bin metre atık su hattı döşenmesi planlanırken, tüm bu ihalelerle birlikte ilçelere 56 adet foseptik açılacak. - ANKARA

Ankara'da 210 mahallede açıktan akan kanalizasyon suyu kalmayacak
Ankara'da 210 mahallede açıktan akan kanalizasyon suyu kalmayacak
Ankara'da 210 mahallede açıktan akan kanalizasyon suyu kalmayacak
Ankara'da 210 mahallede açıktan akan kanalizasyon suyu kalmayacak
Ankara'da 210 mahallede açıktan akan kanalizasyon suyu kalmayacak
Ankara'da 210 mahallede açıktan akan kanalizasyon suyu kalmayacak

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ankara, Ocak, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 210 mahallede açıktan akan kanalizasyon suyu kalmayacak - Son Dakika


Son Dakika

Devrilen traktörün altında kalan baba ve oğlu feci şekilde can verdi Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu Melania Trump, Kongre baskını ve hakkındaki iddialarla ilgili konuştu: Utanç verici Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan İstanbul uyarısı: Perşembe günü kar bekleniyor Son Dakika: KVKK, WhatsApp'ın zorunlu güncelleme kararını yarınki toplantıda ele alacak Vatikan'ı karıştıran iddia! Papa Francis'in tutuklandığı öne sürüldü Harf hatası nedeniyle evi başkasının üzerine kaydedilen yaşlı adam, 21 yıl sonra tapusuna kavuştu
Ali Koç, maç sonrası esti gürledi: Fenerbahçe'nin ne olduğunu gösteririz Ali Koç, maç sonrası esti gürledi: Fenerbahçe'nin ne olduğunu gösteririz         
18:40
Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti         
17:53
Survivor'da Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası         
17:45
Melek İpek'in işkenceci kocasının ailesi ilk kez konuştu: Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım Melek İpek'in işkenceci kocasının ailesi ilk kez konuştu: Torunlarımı verirlerse evladım gibi bakarım         
17:10
Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı Galatasaray, Onyekuru için Monaco ile anlaşmaya vardı         
16:52
WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil WhatsApp vatandaşları ikiye böldü, uzmandan uyarı geldi: 'Benim gizli saklım yok' yaklaşımı doğru değil         
16:29
Yengesini pompalı tüfekle öldüren genç, ağabeyi tarafından yaralandı Yengesini pompalı tüfekle öldüren genç, ağabeyi tarafından yaralandı         
16:09
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açtı         
15:37
Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun Nafakasını artırmak için eski kocasına dava açan Ivana Sert'e şarkıcı Hatice'den sert sözler: Haraca bağlıyorsun         
15:28
Nagehan Alçı'nın Nagehan Alçı'nın "Öğretmenler rahata alıştı" sözlerine tepkiler çığ gibi: Böyle bir ifade kabul edilemez         
14:48
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi Bekçi cinayetinden yasak aşk çıktı! Yurt dışına kaçarken yakayı ele verdi         
12:30
2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor 2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor         
11:59
"Benimle ilişkiye girer misin?" teklifinden sonra kağıt toplayıcısını boğazından bıçaklamıştı! Sanığa 14 yıl hapis cezası         
11:22
Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi         
10:32
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, eve gelen ekipleri vurulduğu iddia edilen kadın karşıladı         
09:56
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 18:49:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da 210 mahallede açıktan akan kanalizasyon suyu kalmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei